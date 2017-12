Dinsdag betoging in Brussel tegen komst Netanyahu LB

17u14

Bron: Belga 7 AFP De Israëlische premier Netanyahu komt naar Brussel voor een informele ontmoeting met de Europese buitenlandministers. Israel Palestina Volgende week komt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu naar Brussel voor een informeel onderhoud met de buitenlandministers van de Europese Unie. Hij doet dat op uitnodiging van de buitenlandvrouw van de EU, Federica Mogherini. Verschillende organisaties voor de rechten van de Palestijnen bereiden een betoging voor tegen de komst van "oorlogsmisdadiger" Netanyahu.

Die organisaties, waaronder de PTB en diens jongerenafdeling Comac en de Vlaamse vzw's Palestina Solidariteit en Vrede, bekritiseren wat ze de aanhoudende schending door Netanyahu van de fundamentele rechten van het Palestijnse volk en van het internationaal recht noemen. Ze veroordelen de kolonisatiepolitiek die de Israëlische premier in de Palestijnse gebieden voert en citeren een rapport van Amnesty International, dat stelt dat Israël zich in de Gazastrook schuldig maakt aan oorlogsmisdaden.

"Het extreme beleid van de regering Netanyahu staat het vooruitzicht van een duurzame vrede in het Midden-Oosten in de weg", stellen de organisatoren in een persmededeling. "De Israëlische bezetting is nooit zo gewelddadig geweest, nooit eerder is het apartheidsregime van het Palestijnse volk zo vanzelfsprekend geweest".

De organisaties beschuldigen de Europese Unie ervan "een racistisch en crimineel beleid" te verrechtvaardigen maar er ook medeplichtig aan te zijn met het uitnodigen van Netanyahu. Ze roepen de EU op het samenwerkingsakkoord met Israël op te zeggen en het land een militair embargo op te leggen.

De manifestatie zal dinsdag tussen 11.30 en 13.30 uur plaatsgrijpen op de Blijde Inkomstlaan, nabij Schuman in de Europese wijk.