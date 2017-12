Controle Gazastrook nog steeds niet in handen Palestijnse Autoriteit door nieuwe "obstakels" SI

Palestijnse president Mahmoud Abbas Israel Palestina De radicale Palestijnse beweging Hamas heeft de controle over de Gazastrook nog niet overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Er zijn nieuwe "obstakels" opgedoken, zo heeft een van de leiders van Fatah meegedeeld.

Hamas en Fatah, de grootste Palestijnse partijen, hadden in oktober in hun verzoeningsakkoord vastgelegd dat de controle over de Gazastrook zou worden teruggegeven aan de regering van de Palestijnse Autoriteit. Na een bloedige broederstrijd in 2007 was Hamas immers alleen aan de macht gekomen in de Gazastrook. Fatah is de partij van president Mahmoed Abbas, die met de Palestijnse Autoriteit voorlopig enkel de Westelijke Jordaanoever bestuurt.

Oorspronkelijk was de overdracht voorzien voor 1 december, maar wegens meningsverschillen werd die datum niet gehaald. En ook het halen van de nieuwe deadline, die zondag verstrijkt, blijkt nu een moeilijke zaak te worden.

"Er zijn vandaag obstakels opgedoken", zegt Azzam al-Ahmed, de hoofdonderhandelaar van Fatah, zonder in detail te treden. "Ik hoop dat ze vanavond nog overwonnen kunnen worden, anders zal ons volk het gevoel hebben dat de Palestijnse fracties hun afspraken niet nakomen."

Ontwapening moeilijke kwestie

Hamas en Fatah verschillen van mening over verschillende zaken in het dossier. Onder meer de ontwapening van Hamas blijkt een moeilijke kwestie. Abbas streeft eengemaakte veiligheidstroepen na, ook in de Gazastrook, onder controle van de Palestijnse Autoriteit. Een ander twistpunt is het opnemen van ambtenaren van Hamas-signatuur in de overheidsinstellingen van de Palestijnse Autoriteit.

Bovendien is de situatie in de regio ook gewijzigd met de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.