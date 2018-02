Brandstoftekort dwingt ziekenhuizen in Gaza deuren te sluiten kv

Bron: Belga 0 Israel Palestina In de Palestijnse gebieden hebben verschillende ziekenhuizen en medische centra wegens brandstoftekort hun activiteiten moeten staken. Omwille van de aanhoudende energiecrisis kunnen de gezondheidsinstellingen hun generatoren niet meer laten werken. Dat deelde het ministerie van Gezondheid in Gaza vandaag mee.

De Hamasbeweging, die de Gazastrook controleert, en de Palestijnse Autoriteit van president Mahmoed Abbas wijzen met beschuldigende vinger naar elkaar voor het stroomtekort. Volgens Hamas moesten 16 medische centra en drie kleinere ziekenhuizen dicht. Ze staan ter beschikking van rond de 500.000 mensen, ongeveer een kwart van de bevolking.

De regering van de Palestijnse president beticht Hamas ervan de feiten te verdraaien. Zo zou Hamas brandstof uit Egype aan bedrijven voor een hogere prijs verkopen, in plaats van de prestaties van de enige energiecentrale in het kustgebied te verbeteren, aldus het Palestijnse persbureau Wafa.

Sinds begin januari krijgt de bevolking volgens het Palestijnse energieagentschap twaalf uur per dag stroom. Het kustgebied met ongeveer twee miljoen inwoners krijgt stroom uit Israël, Egypte en een eigen kleine krachtcentrale. Vele mensen behelpen zich daarnaast met eigen generatoren.

De beide grootste Palestijnse organisaties Fatah en Hamas hadden na een broedertwist van meer dan tien jaar, op 12 okrober in Caïro een verzoeningsakkoord onderschreven. Doel is een uniform bestuuur in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. Het toenaderingsproces verloopt echter moeizaam.

Hamas veroverde in 2007 de macht in de Gazastrook. De EU, de VS en Israël beschouwen Hamas als een terreurorganisatie. Israël blokkeert het kustgebied, wat Egypte inmiddels ook doet.

