Belofte van Netanyahu om Westelijke Jordaanoever te annexeren wordt beantwoord met bombardementen IB AW

11 september 2019

02u03

Bron: Belga, ANP, Jerusalem Post 5 Israel Palestina De belofte van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om een strategische strook van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren als hij de parlementsverkiezingen van 17 september wint, is een "gevaarlijke escalatie". Dat stelt Saudi-Arabië. Vannacht voerde Israël opnieuw luchtaanvallen uit in de Gazastrook. Als antwoord zijn er vandaag opnieuw drie projectielen vanuit de Gazastrook afgevuurd.

Het leger preciseerde niet waar de projectielen woensdag waren neergekomen. Het zei in de mededeling enkel dat de sirenes waren afgegaan in de kibboets Yad Mordechaï en in de landbouwnederzetting Netiv HaAsara. Toen de sirenes afgingen, moest premier Benjamin Netanyahu noodgedwongen het podium verlaten waarop hij op het punt stond om een speech te geven. Twintig minuten later kon hij alsnog het publiek te woord staan.

Het Israëlische leger had eerder gemeld dat het stellingen van de islamistische beweging Hamas in de Gazastrook gebombardeerd had, nadat raketten vanuit de Palestijnse enclave naar Israël waren afgevuurd. “Gevechtsvliegtuigen hebben vijftien terroristische doelwitten getroffen in het noorden en midden van de Gazastrook, waaronder een wapenfabriek, doelwitten van de zeestrijdkrachten en een aanvalstunnel van Hamas”, zo klonk het in een mededeling.

Annexatie

Het geweld tussen Israël en Palestina is opgelaaid nadat Netanyahu de kiezers ongeveer een week voor de stembusgang heeft beloofd het grensgebied van het door Israël bezette Palestina en buurlanden Jordanië te annexeren.

Saudi-Arabië stelt dat Netanyahus belofte een “zeer gevaarlijke escalatie is tegen het Palestijnse volk en dat het een flagrante schending is van het handvest van de Verenigde Naties en de principes van het internationale recht”. Dat meldt het Saudische persbureau dat het koninklijk hof citeert.

Riaad riep op tot een spoedvergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de 57 leden van de Organisatie voor Islamistische Samenwerking.

“Het bouw- en uitbreidingsbeleid van de kolonies, waaronder ook in Oost-Jeruzalem, is illegaal volgens internationaal recht. En de maatregelen die in die context genomen worden, compromitteren de leefbaarheid van de tweestatenoplossing”, zo liet een woordvoerder van de Europese Unie weten.

Verzet

De radicaal-islamitische beweging Hamas liet dan weer weten dat de beslissing van de Amerikaanse regering om sancties tegen terroristische leiders makkelijker te maken, geen impact zou hebben “op het aanhoudende verzet van de beweging tegen de Israëlische bezetting”.