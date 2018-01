België bespoedigt steun aan VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA kv

18u14

Bron: Belga 0 AFP Een Palestijnse arts aan de slag in een ziekenhuis van UNRWA in het al-Nusirat-vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Israel Palestina Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kent de komende 3 jaren 19 miljoen euro toe aan UNRWA, het VN-Agentschap dat instaat voor humanitaire hulp aan de Palestijnse vluchtelingen. Hij antwoordt daarmee op de oproep van de commissaris-generaal van de instelling. Gisteren besliste de Verenigde Staten om de helft van de steun aan UNRWA op te schorten.

België is één van de weinige donoren die dergelijke meerjarige financiering toekent. Gezien de financiële problemen die UNRWA momenteel kent, zal de Belgische jaarbijdrage onmiddellijk worden overgemaakt, verduidelijkt De Croo vandaag in een mededeling. "Ik heb veel respect voor de inzet van UNRWA, dat in uiterst moeilijke en gevaarlijke omstandigheden moet werken. De leefomstandigheden in Gaza, Syrië, de Westbank en elders in de regio zijn bijzonder moeilijk. Voor heel wat Palestijnse vluchtelingen is UNRWA een laatste reddingsboei. Dankzij UNRWA kunnen een half miljoen Palestijnse kinderen naar school. Het voorkomt dat ze ten prooi vallen aan radicalisering en gewelddadig extremisme".

Grootste donor

België is samen met andere Europese lidstaten en de Europese Commissie veruit de grootste donor van UNRWA. De komende maanden en jaren zal België, samen met de EU en de landen uit de regio, UNRWA en de Palestijnse vluchtelingen blijven bijstaan. Het bezoek van Palestijns President Abbas op maandag in Brussel is een eerste gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen, aldus nog De Croo.

UNRWA werd in 1949 opgericht om de Palestijnse vluchtelingen, die na de Arabisch-Israëlisch oorlog van 1948 met 700.000 waren, bij te staan. Vandaag biedt UNRWA aan ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen diensten aan zoals onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting aan. UNRWA is actief in de Palestijnse bezette gebieden, in Syrië, Libanon en Jordanië.

