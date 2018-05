Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem poseert bij foto waarop moskee vervangen is door joodse tempel IB

23 mei 2018

02u00

Bron: Belga, Haaretz 1 Israel Palestina De ambassadeur van de Verenigde Staten in Israël is gefotografeerd naast een grote fotomontage van de Tempelberg in Jeruzalem, waar op de plaats van het islamitische gedeelte een virtuele joodse tempel afgebeeld staat. De explosieve foto met ambassadeur David Friedman bij zijn bezoek aan een joodse instelling leidde vandaag tot opschudding op sociale media. De Amerikaanse ambassade nam onmiddellijk afstand van het beeld.

De Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem is zowel voor joden als moslims heilig. Op het plateau staan vandaag de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee. Ook voor de joden is de locatie heilig, omdat er twee joodse tempels stonden. De Klaagmuur is het restant van de tweede tempel, die door de Romeinen in het jaar 70 na Christus vernietigd werd. Sommige radicale joodse activisten willen op de grond een derde joodse tempel bouwen. Het is het beleid van de Israëlische regering dat de huidige situatie behouden moet blijven.

US Ambassador David Friedman takes a provocative picture today with the 3rd Jewish Temple in place of the Al-Aqsa mosque at Jerusalem’s Holy Esplanade https://t.co/N4mZS8iAOC pic.twitter.com/fzHsPoXYPI Aaron Magid(@ AaronMagid) link

De ultra-religieuze nieuwssite Kikar HaShabbat publiceerde gisteren een beeld van een bezoek van de Amerikaanse ambassade aan de ultraorthodoxe stad Bnei Brak. Daarop is te zien hoe Friedman lachend naast de explosieve fotomontage staat. De Amerikaanse ambassadeur geldt als iemand die de kolonisten gunstig gezind is.

"Bezoek misbruikt"

De Amerikaanse ambassade zegt dat Friedman "zich niet bewust was van het beeld dat voor hem werd geschoven terwijl de foto werd genomen". Volgens de ambassade is zijn bezoek misbruikt, om controverse teweeg te brengen, en is hij daarover "diep teleurgesteld". "Het beleid van de VS is volkomen duidelijk: we ondersteunen het behoud van het status quo op Haram al-Sharif/Tempelberg".

2/2 The US policy is absolutely clear: we support the status quo on the Haram al-Sharif/Temple Mount. USEmbassyJerusalem(@ usembassyjlm) link

De dag dat de Amerikaanse ambassade opende in Jeruzalem, is het tot hevig geweld gekomen op de Gazastrook. Israëlische soldaten schoten bij massaal protest aan de grens zestig Palestijnen dood.