Airbnb schikt in rechtszaak en laat verhuur op Westelijke Jordaanoever weer toe kv

10 april 2019

18u05

Bron: BBC, Reuters 1 Israel Palestina Het online boekingplatform Airbnb draait zijn beslissing terug om niet langer woningen te verhuren in Joodse nederzettingen in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Het Amerikaans bedrijf schikt daarmee in een rechtszaak die werd aangespannen door Joodse verhuurders en gasten. Airbnb zal voortaan alle opbrengsten van verhuur in de regio schenken aan humanitaire organisaties.

Sinds Israël in 1967 de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem bezette, hebben meer dan 600.000 Joden zich in de regio gevestigd. Daarnaast zijn er verspreid over de Westelijke Jordaanoever nog een honderdtal kleine nederzettingen die gebouwd werden zonder toestemming van de Israëlische overheid.

De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn volgens de internationale wet illegaal, maar Israël betwist dat. De Palestijnen willen dat de Westelijke Jordaanoever opnieuw deel gaat uitmaken van een Palestijnse staat.



De Palestijnse autoriteiten en mensenrechtenorganisaties drongen er bij op Airbnb op aan om niet langer woningen in de illegale nederzettingen te verhuren. In november deelde Airbnb daarom mee dat het de verhuur van zo’n 200 woningen in de streek van zijn website zou verwijderen, omdat ze “deel uitmaakten van het dispuut tussen Israëli’s en Palestijnen”. “De Amerikaanse wet staat bedrijven zoals Airbnb toe om zaken te doen in deze gebieden,” luidde het in toen in een verklaring. “Tegelijkertijd stelen velen in de globale gemeenschap dat bedrijven hier geen zaken moeten doen, omdat ze vinden dat bedrijven niet moeten profiteren van landen waar mensen ontheemd werden.”

Rechtszaak

Israëlische advocaten spanden vervolgens een groepsgeding aan en eisten Israëlische sjekel (3720 euro) voor elke van de 200 woningen die werden verwijderd van de Airbnb-website.

Het bedrijf uit San Francisco heeft ondertussen geschikt in de zaak en komt terug op de beslissing. “We begrijpen de complexiteit van het onderwerp dat werd aangekaart in onze vorige beleidsaankondiging”, deelt Airbnb mee. “Airbnb heeft Israël, Israëlische bedrijven, of de meer dan 20.000 Israëlische gastheren die actief zijn op het Airbnb-platform nooit geboycot. We hebben er altijd naar gestreefd om mensen samen te brengen en zullen blijven samenwerken met onze gemeenschap om dit doel te bereiken”, stond er verder.

Humanitaire organisaties

Voortaan is de verhuur van woningen op de Westelijke Jordaanoever weer toegestaan op de Airbnb-website, maar alle winst die door die verhuur gegenereerd wordt, zal “geschonken worden aan organisaties die humanitaire hulp bieden aan mensen in verschillende delen van de wereld.”

Airbnb deelt mee dat het dezelfde tactiek zal hanteren in de betwiste regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië.

Eugene Kontorovich, directeur internationale wetgeving aan het Kohelet Policy Forum in Jeruzalem, reageert tevreden. “Airbnb heeft ingezien wat wij al lang aanhalen: dat boycots van Joden eender waar, zelfs op de Westelijke Jordaanoever, discriminatie zijn. Dit is een enorme klap voor pogingen om de Joodse aanwezigheid in de Westelijke Jordaanoever te delegitimeren.”

“Medeplichtig aan misbruik”

Bij Human Rights Watch valt de aankondiging van Airbnb echter in slechte aarde. “De schenking van de winst van verhuur van onwettige nederzettingen, zoals ze beloofd hebben, doet niets om het ‘menselijk leed’ te verzachten, terwijl ze erkennen dat hun activiteiten dit veroorzaakt”, klinkt het. “Door zaken te blijven doen in de nederzettingen blijven ze medeplichtig aan de misbruiken in de nederzettingen.”

Eerder dit jaar stelde een rapport van Amnesty International dat Airbnb een van de digitale toerismebedrijven is die profiteren van “oorlogsmisdrijven”, door diensten aan te bieden in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.