Abbas roept Palestijnen op protest tegen Israël voort te zetten LB

07u44

Getty Images Israëlische bereden politie drijft Palestijnse manifestanten uiteen in Jeruzalem, gisteren. Israel Palestina Palestijns president Mahmoud Abbas roept de Palestijnen op hun protestacties verder te zetten. In een mededeling roept Fatah op "de confrontatie vol te houden en uit te breiden op plekken waar het Israëlisch leger is". De Israëlische defensieminister Avigdor Lieberman van zijn kant heeft vandaag gezegd dat hij hoopt dat het protest van de Palestijnen, tegen het besluit van Amerikaans president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, op zijn einde loopt.

Als protest tegen het besluit van Trump heeft Abbas besloten Amerikaans vice-president Mike Pence niet te ontvangen zoals eerder gepland.

In Caïro hebben de buitenlandministers van de Arabische Liga Washington opgeroepen op haar besluit terug te komen.

"Onze hoop is dat alles rustig wordt en dat we terug ons normale leven kunnen hervatten zonder protesten en zonder geweld", zei Lieberman tijdens een radio-interview.

Gisteren was er voor de derde dag op rij gewelddadig protest in de Gazastrook nadat Trump woensdag het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid van de voorbije decennia op zijn kop zette. Bij luchtaanvallen van de Israëli's vielen al vier Palestijnse doden en honderden gewonden. Vrijdag lanceerden militanten raketten vanuit Gaza op Israël.

Netanyahu: "Europa meet met twee maten"

Kort voor een bezoek aan Parijs en Brussel heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Europa verweten in het conflict in het Midden-Oosten met twee maten te meten. Hij zei uit Europa veel stemmen te horen die het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen veroordelen, "maar ik heb geen veroordelingen gehoord van de raketbeschietingen op Israël of de verschrikkelijke hetze tegen ons".

In Parijs werd gisteravond tegen de komst van Netanyahu gedemonstreerd. Vandaag spreekt Netanyahu in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron, die hij omschreef als "mijn vriend". Aansluitend gaat hij naar Brussel voor een ontmoeting met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

EPA De Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman.