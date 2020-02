Abbas knipt alle banden met Israël en VS door als reactie op Midden-Oostenplan van Trump LH PVZ

01 februari 2020

15u29

Bron: Belga 4 Israel Palestina De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft een breuk aangekondigd in elke relatie tussen Palestina en Israël. Ook met de Amerikanen worden de banden doorgeknipt, zei Abbas voor aanvang van een top van de Arabische Liga in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Abbas verzet zich daarmee tegen het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump, dat hij ziet als een inbreuk op de Oslo-akkoorden van 1993. Het plan houdt de annexatie door Israël in van delen van de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnen zouden een eigen staat krijgen, gekoppeld aan massale financiële steun. Jeruzalem is in het plan "de ondeelbare hoofdstad van Israël".

De Palestijnse president maakte eerder al bekend niets te zien in het nieuwe plan. Ook gingen boze Palestijnen deze week op de Westelijke Jordaanoever de straat op om hun ongenoegen duidelijk te maken. Demonstranten gooiden in Bethlehem met stenen naar Israëlische veiligheidstroepen, die traangas afvuurden.

Arabische Liga verwerpt plan

De Arabische Liga verwerpt het plan voor de regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week bekendmaakte. De liga zegt zaterdag dat het plan “onrechtvaardig” is tegenover de Palestijnen.

In een mededeling na afloop van de bijeenkomst zegt de Arabische Liga dat ze het “Amerikaans-Israëlische akkoord verwerpt, aangezien het de fundamentele rechten en aspiraties van het Palestijnse volk niet respecteert”. De ministers benadrukken de noodzaak van een tweestatenoplossing op basis van de grenzen van 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad van de Palestijnse staat.

In het plan van Washington is Jeruzalem de “ondeelbare” hoofdstad van Israël en krijgt een eventuele Palestijnse staat een hoofdstad in Abu Dis, een voorstad van Jeruzalem. De Palestijnen willen heel Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun staat.

Vergelijkt plan met apartheid

Volgens secretaris-generaal van de Arabische Liga Ahmed Aboul Gheit zou het vredesplan uitdraaien op een apartheidsstaat. “Het plan leidt tot een toestand die neerkomt op een staat met twee klassen van burgers, apartheid dus, waarbij de Palestijnen tweederangsburgers zouden zijn zonder basisburgerrechten”, klonk het na een spoedbijeenkomst in de Egyptische hoofdstad Caïro.

Het Amerikaanse voorstel “brengt geen stabiliteit en werkt niet aan vrede, maar legt de kiemen voor nog 100 jaar conflict en leed”, aldus nog Ahmed Aboul Gheit. “De twee partijen zouden zelf moeten onderhandelen om een oplossing te vinden die aanvaardbaar is voor beide.”