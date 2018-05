"Slachtpartij op ongewapende betogers": 52 doden en 2.400 gewonden nadat Israëlisch leger met scherp schiet Israël: "Elk land heeft de plicht zijn grenzen te verdedigen" Redactie

14 mei 2018

19u53

Bron: ANP, VTM Nieuws 1458 Israel Palestina Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn minstens 52 doden en 2.400 gewonden gevallen nadat het Israëlisch leger het vuur heeft geopend op Palestijnse betogers. Dat er vandaag protesten zouden uitbreken, stond in de sterren geschreven. Het is de 70ste verjaardag van de staat Israël, en de VS openen net vandaag hun nieuwe ambassade in Jeruzalem. Dat wordt door de Palestijnen beschouwd als de hoofdstad van hun nog op te richten staat.

De Palestijnse minister van Gezondheid Djawad Awad beschuldigt Israël van een "slachtpartij op onbewapende manifestanten". President Mahmoud Abbas heeft opgeroepen tot drie dagen van rouw en een algemene staking in de Palestijnse gebieden op dinsdag. Bij de protesten aan de grens tussen Israël en de Gazastrook zijn 52 Palestijnen gedood door Israëlisch geweervuur.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu waren de acties zelfverdediging tegen de regerende Hamas-groep in het gebied. Dat zegt hij op Twitter. "Elk land heeft de plicht om zijn grenzen te verdedigen", aldus Netanyahu. "De terroristische organisatie Hamas verklaart dat ze van plan is Israël te vernietigen en stuurt duizenden mensen om de grensafscheiding te doorbreken om dit doel te bereiken. We zullen vastberaden blijven handelen om onze soevereiniteit en burgers te beschermen."

Sinds de Israëlische militaire operatie van 2014 in de Gazastrook zijn er nog niet zo veel doden op een dag in de Gazastrook gevallen. Tienduizenden betogers verzamelden zich maandag op meerdere plekken aan de grens. De betogers trokken massaal naar de grens om de 'Nakba' (de Catastrofe) te herdenken. Daarmee verwijzen ze naar het uitroepen van de staat Israël zeventig jaar geleden. Dat betekende voor veel Palestijnen dat zij van hun geboortegrond vluchtten of daarvan werden verdreven.

Palestijnen gooiden brandbommen en stenen naar de Israëlische ordetroepen. Die schoten met scherp op de betogers. “Er kunnen vandaag veel martelaren bijkomen”, zegt een van de actievoerders. “Heel veel. Maar de wereld zal onze boodschap horen. De bezetting moet eindigen.” Israël zette tijdens de rellen vandaag ook drones in om traangasbommen te gooien en Palestijnse kites met molotov-cocktails uit de lucht te halen.

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft naar aanleiding van het geweld voor dinsdag een algemene staking in de Palestijnse gebieden afgekondigd. Tegelijkertijd is het een dag van rouw voor de omgekomen martelaren.

Het Israëlische leger had de Palestijnen gewaarschuwd weg te blijven bij het grenshek. Getuigen zeggen dat Israëlische troepen traangas afvuurden op tentenkampen in de buurt van de grens. Door de protesten zijn de afgelopen weken tientallen Palestijnen om het leven gekomen.

Israël zal blijven werken om pogingen te verhinderen de grens met de Gazastrook naar Israël over te steken. Dat zei Avigdor Lieberman, de Israëlische minister van Defensie, vandaag na de rellen. "Minister Lieberman heeft opgedragen vastberaden te handelen om elke aanval op de Israëlische soevereiniteit en op Israëlische burgers te verhinderen, in overstemming met het gevestigde beleid", aldus het kantoor van de minister, na een ontmoeting met functionarissen van het Israëlische leger. Dat leger beschuldigde de Palestijnen er eerder van "geweld van een ongeziene omvang" te hebben gebruikt, bij de protesten aan de grens. Drie terreurcellen met vuurwapens probeerden om Israëlische soldaten aan te vallen, zei Ronen Manelis, woordvoerder van het Israëlische leger. Zo zouden ook molotovcocktails en springtuigen zijn ingezet en zou geprobeerd zijn om Israëlische soldaten te ontvoeren.

Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch (HRW), zei op Twitter dat een Israëlische legerfunctionaris heeft bevestigd dat de Israëlische sluipschutters met scherp schieten en niet met rubberkogels. "Gerechtvaardigd enkel als een laatste redmiddel om een onmiddellijke dodelijke bedreiging te stoppen", aldus Roth.

VN: "Stop disproportioneel geweld"

Een VN-comité belast met de strijd tegen racisme roept Israël op om "onmiddellijk" te stoppen met het "disproportionele" gebruik van geweld tegen Palestijnse betogers in de Gazastrook. De 18 onafhankelijke experten van het comité, dat bij het bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN behoort, zijn "erg bezorgd door het feit dat de talrijke overleden of gewonde mensen geen imminente dreiging leken te vertegenwoordigen" op het ogenblik dat ze werden geraakt.

Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zei ongerust te zijn over de situatie. Volgens Guterres toont het geweld aan dat een politieke oplossing absoluut noodzakelijk is. "Er is geen plan B voor de tweestatenoplossing", aldus de VN-baas. Dat is de enige manier waarop beide volkeren in vrede met elkaar kunnen samenleven, zei hij.

Jordanië en Egypte

Jordanië en Egypte, de enige twee Arabische landen die formele diplomatieke betrekkingen met Israël hebben, veroordeelden de Israëlische actie aan de Gazastrook. De woordvoerder van de Jordaanse overheid veroordeelde het "buitensporige geweld tegen de weerloze Palestijnse bevolking" en sprak over een "misdaad". Egypte veroordeelde ten strengste dat "de Israëlische bezettende troepen" zich richten tegen "ongewapende Palestijnse burgers", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reynders: "Dialoog zo snel mogelijk weer opstarten"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) roept de strijdende partijen aan de grens van de Gazastrook met Israël op om "elk disproportioneel gebruik van geweld te voorkomen en de dialoog voor een duurzame oplossing zo snel mogelijk op te starten".

Reynders woont momenteel een internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten bij in Brussel. De buitenlandminister roept de strijdende partijen in Gaza van daaruit op om "unilateraal geweld dat spanningen creëert, te vermijden".

Europese Unie

Ook de Europese Unie heeft Israël en de Palestijnen opgeroepen tot de grootste terughoudendheid. "Tientallen Palestijnen, onder wie kinderen, zijn gedood en honderden zijn gewond door Israëlische schoten tijdens massale manifestaties aan het grenshek van Gaza. We vragen alle partijen om te handelen met de grootste terughoudendheid om nog meer verlies van mensenlevens te vermijden", zo zei de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de Europese Unie Frederica Mogherini.

Rusland

Rusland heeft de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem als een gevaar voor de vrede in de regio gehekeld. Rusland heeft dit eerder al herhaaldelijk aangekaart, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov maandag in Moskou. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei bovendien bij een ontmoeting met zijn Egyptische collega Sameh Shoukry dat de status van Jeruzalem een centraal punt is in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat geschil kan slechts met een dialoog opgelost worden en niet eenzijdig door één land. Rusland is bereid een dergelijke dialoog te ondersteunen, zei de topdiplomaat.

Frankrijk

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk roepen de Israëlische autoriteiten op tot terughoudendheid nadat maandag bij protesten volgens de Palestijnse autoriteiten meer dan veertig mensen om het leven zijn gekomen. Bovendien schendt het besluit van de VS om zijn ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen het internationale recht, zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian.

,,Frankrijk roept alle actoren op om verantwoordelijkheid te tonen om een nieuwe escalatie te voorkomen", zei Le Drian. ,,Frankrijk doet opnieuw een beroep op de Israëlische autoriteiten om onderscheidingsvermogen en terughoudendheid uit te oefenen bij het gebruik van geweld dat strikt proportioneel moet zijn."

Verenigd Koninkrijk

Ook een woordvoerder van de Britse premier Theresa May drong aan op terughoudendheid. ,,We dringen aan op kalmte en terughoudendheid om acties te vermijden die destructief zijn voor vredesinspanningen. ,,Het VK blijft vastberaden inzetten op een tweestatenoplossing met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad.''

Nederland

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok vindt het ,,heel aangrijpend'' om te zien hoe veel doden er zijn gevallen. "Ik roep beide kanten op tot zelfbeheersing, want het is dramatisch hoe mensen daar steeds weer de dood vinden" aldus Blok. Over het Israëlische optreden zei de minister dat er situaties zijn waarin het gerechtvaardigd is voor een land om geweld te gebruiken. ,,Maar er zijn wel heel veel doden gevallen vandaag.'' Dat Palestijnse groeperingen mensen oproepen om naar de grens te gaan, draagt niet bij aan de rust, vervolgde Blok. "Het is van groot belang dat mensen het hoofd koel gaan houden."

Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International hekelt een "verwerpelijke schending" van de mensenrechtenrechten en "oorlogsmisdaden" in de Gazastrook. "Dit is een nieuw gruwelijk voorbeeld van het buitensporig gebruik van geweld en echte kogels op een afschuwelijke manier door het Israëlische leger", kondigde Philip Luther, een verantwoordelijke van de mensenrechtenorganisatie voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. "Dit is een schending van de internationale regels." In sommige gevallen lijkt het te gaan om "doelbewuste moorden wat oorlogsmisdaden zijn". Volgens eerste medische rapporten, die Amnesty aanhaalt, zijn "tientallen geraakt in het hoofd of in de longen".

Ambassade officieel geopend

Ondertussen is maandagnamiddag de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem officieel geopend. Met de verplaatsing van de ambassade in Israël komt de Amerikaanse president Donald Trump een verkiezingsbelofte na die hij in december maakte. De verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem werd door 128 landen van de 193 van de Verenigde Naties afgekeurd. Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Turkije, Marokko en Egypte, hebben maandag publiekelijk hun afkeuring uitgedrukt.

De inwijding van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem concretiseert een van de meest controversiële buitenlandse beleidsbeloften van Donald Trump, ongeacht de internationale afkeuring en Palestijnse verontwaardiging.

Videobericht van Trump

In een videobericht, dat werd afgespeeld tijdens de officiële opening, erkende Trump Jeruzalem als de ware hoofdstad van Israël en hoofdstad van het Joodse volk zoals dat in de oudheid was. Hij benadrukte ook dat de Verenigde Staten vrede in de regio nastreven.

De ceremonie van de opening werd ingehuldigd met een speech door Amerikaanse ambassadeur David Friedman. Hij vermeldde in zijn speech dat Amerikaanse wetgevers reeds in 1995 hadden gestemd om de stad te erkennen als de hoofdstad van Israël.

In totaal waren er ongeveer achthonderd gasten aanwezig. Ook Ivanka Trump, dochter en raadgeefster van Donald Trump, was aanwezig samen met Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin.