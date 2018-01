"Totale instorting" dreigt voor Gazastrook IVI

30 januari 2018

18u31

Bron: Belga 1 Israel Palestina Door de blijvende algehele blokkade door Israël en Egypte staat de Gazastrook aan de drempel van een "totale instorting". Dat zegt de speciale VN-gezant voor het Midden-Oosten, Nickolay Mladenov. Het is niet de eerste keer dat de VN aan de alarmbel trekt voor de Gaza.

Mladenov ziet één uitweg uit de crisis en die is van politieke aard: dat de Palestijnse Autoriteit (Fatah) er weer de macht overneemt ten koste van de islamitische beweging Hamas. Die controleert de Gazastrook sinds de "broederstrijd" van 2007. Sinds 2008 heeft Israël drie militaire operaties in de Gaza uitgevoerd.

De toestand werd in januari nog wat hopelozer door het Amerikaanse besluit om miljoenen dollars van de VS-bijdrage aan de VN-hulporganisatie voor de Palestijnen te bevriezen.

Mladenov kondigde aan dat hij zijn ongerustheid over de nakende ramp in Gaza volgende week woensdag uit de doeken zal doen tijdens de bijeenkomst in Brussel van het ad hoc-verbindingscomité van de Palestijnse donorlanden.