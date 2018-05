"Midden-Oosten iedere dag op de rand van oorlog" IB

31 mei 2018

De escalatie van geweld tussen militante Palestijnen en Israël toont volgens de speciale gezant van de Verenigde Naties, Nikolaj Mladenov, dat de regio "iedere dag op de rand van oorlog" staat.

Tijdens een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad in New York eiste Mladenov dat de internationale gemeenschap de aanvallen van militante Palestijnen op Israël zou veroordelen. Tegelijkertijd moet voor hem de context van de wekenlange protesten op de Gazastrook niet uit het oog verloren worden, waarbij meer dan honderd Palestijnen om het leven zijn gekomen.

"Verwachten dat Israël niets doet als het aangevallen wordt, is het toppunt van huichelarij" Nikki Haley

Hamas

VS-ambassadeur Nikki Haley, die de zitting had geëist, vond het betreurenswaardig dat de Veiligheidsraad geen akkoord kon vinden om het radicaal-islamistische Hamas te veroordelen, dat in de Gazastrook aan de macht is. "Verwachten dat Israël niets doet als het aangevallen wordt, is het toppunt van huichelarij."

Hamas zei eerder dat er opnieuw een staakt-het-vuren geldt, na de zwaarste escalatie van geweld sinds de oorlog in 2014. Verschillende Israëlische ministers beklemtoonden daarentegen dat er geen wapenstilstand is overeengekomen, ook al zijn ze niet te vinden voor een escalatie.