"Israël is enkel de staat van de Joden” FVI

10 maart 2019

18u05

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu meent dat zijn land er niet is "voor al zijn burgers, maar enkel voor het Joodse volk". Netanyahu is in volle campagne voor de parlementsverkiezingen van 9 april.

De rechtse premier, verwikkeld in een corruptieschandaal, deed de uitspraken op Instagram, waar hij reageerde op actrice en model Rotem Sela. Ook bij de start van het wekelijkse regeringsoverleg had Netanyahu in dezelfde zin gereageerd.

Sela had op Instagram een tekst gedeeld waarin ze rechten van de Arabische minderheid verdedigt. Die minderheid is goed voor 17,5 procent van de bevolking. "De staat Israël is de staat van al zijn burgers", schreef Sela.

In zijn reactie had Netanyahu gezegd dat alle burgers gelijke rechten genieten, maar verwees hij ook naar een vorig jaar aangenomen controversiële wet die voorschrijft dat Israël de natiestaat is van het Joodse volk. "Volgens die wet die we hebben goedgekeurd, is Israël de natiestaat van het Joodse volk - en enkel van het Joodse volk. Zoals u schrijft zijn er geen problemen met de Arabische burgers van Israël. Ze hebben dezelfde rechten en deze Likoed-regering heeft meer dan andere regeringen geïnvesteerd in de Arabische sector."

De rechtse partijen in Israël, waarvan Netanyahu's Likoed er een is, beschuldigen de Arabische parlementsleden er vaak van de Palestijnse zaak, eerder dan de Israëlische, te dienen. Netanyahu zei tijdens de campagne al dat de Israëliërs de keuze zullen hebben tussen "Bibi", zijn bijnaam, en "Tibi", waarmee hij verwijst naar parlementslid Ahhmed Tibi, een oud-raadgever van de Palestijnse leider Yasser Arafat. Tibi zou volgens de premier een regering geleid door Benny Gantz steunen. Gantz is een centrumkandidaat die Netanyahu's grote rivaal is bij de stembusgang, maar steun van Tibi voor Gantz is een onwaarschijnlijke hypothese.