"Gedode Palestijnse journalist bracht zichzelf in gevaar door drone" kg

08 april 2018

10u06

Bron: Belga 0 Israel Palestina De Palestijnse journalist die bij de protesten aan de grens met de Gazastrook werd neergeschoten door het Israëlische leger, bracht zichzelf in gevaar door met een drone boven de soldaten te vliegen. Dat heeft de Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, zondag verklaard aan de Israëlische legeromroep.

De 30-jarige Palestijnse fotojournalist Yasser Murtaja werd vrijdag neergeschoten terwijl hij verslag uitbracht van de Palestijnse protesten aan de grens tussen Israël en de Gazastrook. Hij zou een kogelvrije vest hebben gedragen waarop duidelijk "press" (pers) stond aangegeven. Volgens zijn familie werd hij in de zij geraakt, op een plaats waar hij niet beschermd was.

In interviews met de Israëlische media laat Lieberman uitschijnen dat de journalist drones inzette boven het leger. "Een journalist die de grens nadert en die drones boven Israëlische soldaten inzet, moet beseffen dat hij zichzelf in gevaar brengt", zo zegt hij. "We hebben tientallen gevallen gezien van aanhangers van Hamas die zich voordoen als medewerkers van het Rode Kruis of als journalist", klinkt het nog. "We kunnen geen risico's nemen."

"Meest morele leger in de wereld"

Lieberman hekelde ook de grote aandacht die internationale media besteden aan de dodelijk incidenten aan de Gazastrook. Hij wijst op de vele slachtoffers die vallen in Syrië, Jemen en andere Arabische landen. "Daarom gaat het om pure huichelarij", aldus nog Lieberman, die het Israëlische leger "het meest morele leger in de wereld" noemt.

Bij de protesten aan de Gazastrook zijn vrijdag negen Palestijnen om het leven gekomen. Een week eerder, bij de eerste van zes "marsen voor de terugkeer", werden ook al 22 Palestijnen omgebracht.