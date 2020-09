Israël opnieuw in lockdown: scholen, winkels, hotels en sportcentra gesloten KVE

18 september 2020

09u09

Bron: DPA, Belga 32 De start van het joodse nieuwjaar zal in mineur in Israël verlopen want net vandaag gaat het land opnieuw in lockdown. Israël kampt net als andere landen met een tweede golf van infecties. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen per dag heeft de kaap van 5.000 overschreden.

De lockdownmaatregelen worden van kracht vanaf vandaag om 14.00 uur (13.00 uur in België) net voor het joodse Nieuwjaar op 19 september, en duren tot 9 oktober. De lockdown valt zo samen met een drieweekse joodse vakantieperiode.

De regering vreesde dat het virus zich zou verspreiden via grote familiebijeenkomsten en massale gebeden tijdens de festiviteiten. “Dit is het moment om op te treden”, zei Netanyahu eerder deze week. “Ik vraag de Israëlische burgers om dit te aanvaarden”. Midden maart ging Israël een eerste keer in lockdown. Het land wordt de eerste ontwikkelde economie ter wereld die opnieuw zo’n drastische maatregelen neemt om de tweede golf te stoppen.

De nieuwe maatregelen houden in dat maximaal twintig mensen mogen bijeenkomen in de buitenlucht. Binnenskamers zijn bijeenkomsten met maximaal tien mensen toegestaan. Tijdens de lockdown moeten Israëli’s binnen een kilometer van hun huis blijven, behalve voor verplaatsingen voor het werk, de aankoop van benodigdheden of sportactiviteiten. Sinds donderdag zijn scholen en kleuterscholen gesloten. Ook hotels, winkel- en recreatiecentra, schoonheidssalons, sportcentra en zwembaden moeten de deuren gesloten houden. Voedingswinkels en apotheken blijven open.

“Ramp voor economie”

Critici vinden dat de regering de voorbij periode te laks is geweest waardoor het virus weer aan kracht heeft kunnen winnen. Voor sommige ministers die tegen deze nieuwe lockdown zijn, is het een “ramp” voor de Israëlische economie, die zal leiden tot honderdduizenden extra werklozen.

Israël ging half maart een eerste keer op slot en in mei werden de maatregelen weer versoepeld. Sindsdien kent het land met 9 miljoen inwoners een tweede golf van coronavirusinfecties met meer dan 5.000 vastgestelde besmettingen per dag. In totaal zijn er 1.170 mensen overleden aan het coronavirus. Het sterftecijfer ligt nu op gemiddeld 13 doden per dag.