Israël onderschept raketten en voert nieuwe aanvallen uit op Gazastrook LH

16 november 2019

10u14

Bron: Belga 0 Het Israëlische leger heeft deze ochtend luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van Hamas in de Gazastrook. Volgens het leger gaat het om een reactie, nadat er in de loop van de nacht nieuwe raketten waren afgevuurd op een Israëlische stad.

Rond 2 uur (lokale tijd) werden vanuit de Gazstrook twee raketten afgevuurd op de stad Beër Sjeva. Beide projectielen konden onderschept worden. De reactie van het Israëlische leger volgde drie uur later.



Het nieuwe geweld doet opnieuw vragen oproepen over de doeltreffendheid van het staakt-het-vuren dat donderdag, na Egyptische bemiddeling, van kracht werd.



Het is in de Gazastrook erg onrustig sinds het Israëlische leger dinsdagochtend tijdens een gerichte operatie Baha Aboe al-Ata doodde, de 42-jarige leider van de al-Quds Brigades. Dat is de gewapende arm van Islamitische Jihad in de Gazastrook. Daarop startte de Islamitische Jihad een offensief tegen Israël. Zo zouden er al meer dan 450 raketten zijn afgevuurd op Israël. Israël dreef op zijn beurt de luchtaanvallen op Gaza verder op. Bij die Israëlische luchtaanvallen zijn al zeker 34 Palestijnen om het leven gekomen.

