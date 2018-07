Israël onderschept drone vanuit Syrië KVE

11 juli 2018

17u58

Bron: Belga 3 De Israëlische strijdkrachten hebben vandaag naar eigen zeggen een vanuit Syrië afkomstige drone neergehaald met een Patriot-luchtafweerraket. Het tuig wilde het luchtruim boven de Golanhoogte binnendringen, die grotendeels geannexeerd is door Israël.

"Het toestel dat het Israëlische luchtruim binnenkwam, werd als een bedreiging geïdentificeerd door de luchtafweer die het neerhaalde", stelde het leger in een verklaring.

Volgens legerwoordvoerder Jonathan Conricus was de drone op een missie om informatie te verzamelen, en is het nog niet duidelijk waarom het toestel Israël binnendrong. De Israëlische politie heeft alle boten op het dichtbijgelegen Meer van Tiberias gevraagd om niet te varen uit veiligheidsoverwegingen.

Sinds 19 juni verkeert Israël in staat van paraatheid. Op die dag startten de Syrische president Bashar al-Assad en zijn bondgenoten een militair offensief om de rebellengebieden in de provincie Deraa, in het zuiden van Syrië, te heroveren.

Het Israëlische leger kondigde begin juli aan dat het zijn troepen had versterkt op het Israëlische deel van de bezette en geannexeerde Golanhoogten. In een verklaring klonk het dat de politiek van non-interventie ongewijzigd blijft, zolang de Israëlische soevereiniteit niet in twijfel wordt getrokken of de burgers niet worden bedreigd.

Israël is bezorgd dat het Syrische offensief tot de bufferzone tussen de twee landen in de Golanhoogte zal reiken. Israël heeft Syrië aangemaand de bufferzone, die bestaat sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1973, niet te betreden.

Syrië en Israël zijn officieel nog altijd in staat van oorlog. In 1967 maakte Israël zich meester van het grootste gedeelde van de Golanhoogte, die het in 1981 annexeerde. De annexatie werd echter nooit erkend door de internationale gemeenschap.