Israël neemt militaire doelwitten in Syrië onder vuur, drie doden Redactie

02 juni 2019

09u12

Bron: DPA/AFP 2 De Israëlische luchtmacht heeft in de nacht van zaterdag op zondag militaire doelwitten in Syrië aangevallen. Daarbij zijn drie Syrische soldaten gedood en zeven militairen gewond geraakt, zo meldt het Syrische nieuwsagentschap Sana. Israël reageerde met die actie op raketaanvallen vanuit het buurland.

Volgens Israël werden gisteren vanuit Syrië twee raketten afgevuurd in de richting van Mount Hermon, in het noorden van de Golanhoogten. Een van die raketten is neergekomen in het gebied dat door Israël gecontroleerd wordt. Niemand raakte gewond.

Daarop werden door de Israëlische luchtmacht gevechtsvliegtuigen en een aanvalshelikopters ingezet om militaire stellingen van het Syrische leger onder vuur te nemen in Quneitra (aan de Golanhoogten) en in de buurt van Damascus. Er werden een aantal observatie- en inlichtingenposten op de Golanhoogten en artillerie en luchtafweer aangevallen, zo blijkt nog uit de mededeling van het Syrische leger.





“We zullen geen aanvallen op ons grondgebied tolereren", zo reageerde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "We zullen fors reageren op elke aanval die tegen ons wordt uitgevoerd."