Israël laat voor het eerst reizen naar “vijandelijk” Saoedi-Arabië toe NLA

26 januari 2020

16u09

Bron: Belga 0 Israël zal zijn onderdanen voor het eerst officieel toestemming verlenen om naar Saoedi-Arabië te reizen. Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri heeft vandaag een decreet ondertekend dat het Israëlische investeerders en zakenlui en pelgrims mogelijk maakt om naar de vijandelijke staat af te reizen.

Israël heeft geen diplomatieke betrekkingen met Saoedi-Arabië. Beetje bij beetje zijn de beide landen achter de schermen hun relaties echter aan het normaliseren. Het is immers zowel in het belang van Israël als in dat van het soennitische Riyad dat het sjiitische Iran niet de dominante speler in de regio wordt.

De reis kan in twee gevallen worden toegestaan. Enerzijds om religieuze redenen, bijvoorbeeld om deel te nemen aan de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka. Of anderzijds om zakelijke redenen, voor maximaal negentig dagen. Voorwaarde is wel dat de reizigers een formele uitnodiging van Saoedi-Arabië kunnen voorleggen, en zelf gezorgd hebben voor een inreisvisum.

Een wet uit 194 verbiedt Israëlische burgers om reizen te maken naar een aantal "vijandelijke" Arabische landen en Golfstaten. Israëli's konden wel al naar Saoedi-Arabië reizen via een derde land als Jordanië. Dat land ligt tussen Israël en Saoedi-Arabië en heeft, samen met Egypte, als enige Arabische staat een vredesakkoord met Israël ondertekend. Officieel werden die reizen echter nooit goedgekeurd.

