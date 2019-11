Israël laat twee Jordaniërs vrij als zoenoffer in diplomatieke crisis AW

06 november 2019

13u01

Bron: Belga 0 Israël heeft vandaag twee Jordaniërs die sinds augustus werden vastgehouden, weer vrijgelaten, in de hoop zo de spanningen met zijn buurland te verlichten. Vorige week riep Jordanië nog zijn ambassadeur terug door de kwestie.

Het gaat om Hiba al-Labadi en Abdul Rahman Meri, die volgens de Israëlische gevangenisautoriteit naar de Allenbybrug tussen Jordanië en de Westelijke Jordaanoever werden gebracht. Het was ook op die plek dat ze op 20 augustus door de Israëlische autoriteiten gearresteerd werden, op verdenking van betrokkenheid bij “ernstige veiligheidsovertredingen”.

Uit protest tegen haar administratieve detentie was al-Labadi al ruim een maand in hongerstaking, wat haar verschillende keren in het ziekenhuis deed belanden. Vorige week riep Jordanië zijn ambassadeur terug uit Tel Aviv uit protest tegen de “illegale detentie” van de twee. In ruil voor hun vrijlating zal Jordanië de komende dagen zijn ambassadeur laten terugkeren.

Jordanië tekende in 1994 een vredesverdrag met Israël, en werd daarmee na Egypte het tweede Arabische land dat diplomatieke banden aanknoopte met het land.

