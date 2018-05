Israël kan niet lachen met Nederlandse Eurosongparodie: "Gooi een buk-a-raket" Suzanne Borgdorff

23 mei 2018

10u29

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse actrice-cabaretière Sanne Wallis de Vries heeft zich de woede op de hals gehaald van Israël. Het land is niet te spreken over een parodie van het nummer 'Toy', waarmee Israël op 13 mei het Eurovisiesongfestival won.

De Israëlische ambassade in Nederland heeft zich intussen bij BNNVARA beklaagd over de eerste aflevering van Sanne Wallis de Show, die zaterdag werd uitgezonden op NPO 1. Het Nederlandse programma eindigde met een persiflage van het liedje 'Toy' van de Israëlische zangeres Netta.

In de parodie ging het onder meer over de Al-Aqsamoskee en het schieten met 'buk-raketten' naar Palestijnen. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), een organisatie van de Joodse gemeenschap in Nederland, verpakt zijn kritiek in een kritische tweet. "We hoorden je parodie op het songfestivalnummer van Israel. Vol met 'hilarische' grapjes over Joden en geld en zo. Lachen! We hebben de tekst even nagekeken. Inzoomen om de opmerkingen te zien, het zijn er nogal veel!'', klinkt het.

Sanne Wallis de Show is een nieuw programma van cabaretière Sanne Wallis de Vries. Muzikale parodieën vormen een onderdeel van de nieuwe zaterdagavondshow van BNNVARA die vier afleveringen beslaat.

"In de show worden gebeurtenissen van de afgelopen week op satirische wijze besproken. Afgelopen week viel het winnende lied van het songfestival van Israël toevallig samen met het oplaaiende conflict in de Gazastrook. De parodie stelt het beleid van Israël ter discussie en is nadrukkelijk geen aanklacht tegen de Joodse gemeenschap", reageert de omroep in een verklaring.

Hoi @SanneWallis, we hoorden je parodie op het songfestivalnummer van Israel. Vol met “hilarische” grapjes over Joden en geld enzo. Lachen!



We hebben de tekst even nagekeken. Inzoomen om de opmerkingen te zien, het zijn er nogal veel! @BNNVARA pic.twitter.com/dbnLcp6Ija CIDI(@ CIDI_nieuws) link