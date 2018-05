Israël houdt hart vast voor spiraal van geweld na opening Amerikaanse ambassade morgen TT

13 mei 2018

20u51

Bron: Belga, The Guardian, VTM NIEUWS 2 Een dag voor de feestelijke opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem is een grote delegatie uit de Verenigde Staten met onder meer Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner aangekomen in Israël. In de Gazastrook worden morgen massale protesten verwacht, mogelijk opnieuw met doden.

De Verenigde Staten openen morgen, op de 70ste verjaardag van de stichting van Israël, de nieuwe ambassade in Jeruzalem. De verhuis vanuit Tel Aviv vloeit voort uit de controversiële beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

De Israëlische regering is bijzonder tevreden met het manoeuvre van de voornaamste bondgenoot. "Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van ons volk, en enkel van ons volk", zo triomfeerde premier Benjamin Netanyahu vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Burgemeester Nir Barkat had het zelfs over "een stap die niets minder betekent dan de schepping van een nieuwe wereldorde".

Parade

Vandaag vond in Jeruzalem al een grote parade in de Oude Stad plaats om de 51ste verjaardag van de inname van Oost-Jeruzalem te vieren. Israël veroverde tijdens de zogenaamde Zesdaagse Oorlog van 1967 onder meer de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Later annexeerde Israël die gebieden, een stap die nooit internationaal erkend werd.

De verhuis van de Amerikaanse ambassade zet echter kwaad bloed bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat aanzien. Naar verwachting zullen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever morgen massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de opening van de Amerikaanse ambassade.

Gaza

Vooral in Gaza, waar al wekenlang wordt geprotesteerd, valt geweld niet uit te sluiten wanneer tienduizenden naar de afgegrendelde grens met Israël trekken. De voorbije weken vielen er al tientallen doden en honderden gewonden bij de protesten. Israëlische scherpschutters schoten daarbij zonder scrupules Palestijnen aan de overkant van de grens neer.

De Palestijnen vieren morgen geen feest, maar herdenken het begin van de 'Nakba' of 'catastrofe, zoals zij de massale exodus van Arabieren uit Palestina noemen na de stichting van de staat Israël.

"Zagen vrouw in buik geschoten worden"

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel zagen vandaag met eigen ogen hoe een jonge vrouw in de buik werd geschoten aan de Gazastrook, omdat ze té dicht bij de grens kwam. “We zagen voor onze neus hoe een jonge vrouw in haar buik werd geschoten. Ze stond ongeveer honderd meter voor ons, té dicht bij de grens. Ze is genadeloos door een scherpschutter neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.”

Het is dan ook bang afwachten voor morgen, zegt Ramaekers.“Er is opgeroepen om met meer dan honderdduizend mensen langs de grens op te komen en te manifesteren, en om te proberen om de grens te overschrijden.” Dat kan aanleiding geven tot een bloedbad, aangezien het Israëlische leger met scherp schiet op iedereen die op 100 meter van de grens komt.