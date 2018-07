Israël heropent goederenterminal naar Gazastrook gedeeltelijk KVE

24 juli 2018

11u58

Bron: Belga 0 Israël gaat de Kerem Shalom-terminal, die goederen naar de Gazastrook vervoert, gedeeltelijk heropenen. De terminal is sinds 9 juli gesloten als vergelding voor de lanceringen van vuurvliegers vanuit de Palestijnse enclave richting Israël.

Volgens een mededeling van de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman zullen ook de leveringen van brandstof en gas worden hervat. "De minister heeft besloten dat de Kerem Shalom-terminal gedeeltelijk zal worden heropend op dinsdag vanaf 12 uur (11 uur Belgische tijd, nvdr.). De invoer van brandstoffen en gas in de Gazastrook zal ook toegestaan worden, net als voedsel en medicijnen."

De Gazastrook is al meer dan tien jaar onderworpen aan een strikte blokkade door Israël. De Palestijnen kunnen zich zich hierdoor niet vrij verplaatsen, en beschikken onder meer maar vier uur per dag over elektriciteit door de beperkte leveringen van stookolie.

Sinds eind maart protesteren de Palestijnen aan de grens met Israël tegen de blokkade van de Gazastrook en eisen ze het recht om terug te keren naar Israëlisch staatsgebied. Bij die protesten werden al 149 Palestijnen door Israëlische soldaten gedood. Langs Israëlische zijde kwam één soldaat om.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kondigde Hamas een wapenstilstand aan. Sindsdien zijn er geen Palestijnse raketten meer afgevuurd naar Israël en nam het aantal vuurvliegers richting het zuiden van Israël af. Volgens de Israëlische autoriteiten brandden door die vuurvliegers sinds 30 maart bijna 3.000 hectaren Israëlisch grondgebied af.

De slechts gedeeltelijke heropening rechtvaardigt Lieberman door het feit dat Hamas, de islamitische beweging die de Gazastrook bestuurt, niet volledig gestopt is met zijn "terroristische activiteiten". "De volledige heropening van de terminal is afhankelijk van de totale stopzetting van het lanceren van brandende vliegers en confrontaties bij de grens", zo liet Lieberman verstaan.