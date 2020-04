Israël grendelt ultraorthodoxe hotspot van coronavirus af Redactie

03 april 2020

12u14

Bron: DPA 1 Israël heeft de streng religieuze stad Bnei Brak in de buurt van Tel Aviv van de buitenwereld afgesloten, omdat het coronavirus daar sterk verspreid is geraakt. Tegelijk keurde de regering een noodwet goed, waarbij gebieden met een groot aantal coronabesmettingen afgegrendeld kunnen worden, zei een woordvoerder van premier Benjamin Netanyahu donderdagavond. Op die manier kan het in- en uitkomende verkeer beperkt worden.

Volgens mediaberichten is de regering ongerust over een ongecontroleerde verspreiding van het sars-CoV-2-virus in dichtbevolkte religieuze wijken en steden in het land, met veel grote gezinnen. Ongeveer twaalf procent van de ongeveer negen miljoen inwoners zijn volgens het Israëlisch Instituut voor Democratie strenggelovige joden.

Volgens mediaberichten wordt vermoed dat bijna 40 procent van de ongeveer 200.000 inwoners van Bnei Brak besmet zijn met het coronavirus. Vrijdagmorgen al blokkeerden meer dan 1.000 politieagenten tientallen in- en uitvalswegen van de stad.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus zijn er in Israël strikte beperkingen van de bewegingsvrijheid van kracht. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen inwoners hun huis verlaten.

De Israëlische, ultraorthodoxe minister van Gezondheid Jakov Litzman ging donderdag in zelfquarantaine nadat hij positief getest had op het coronavirus. Om die reden moest ook premier Netanyahu in zelfquarantaine. Volgens mediaberichten hadden Litzman en Netanyahu recent contact. Een eerste coronatest bij Netanyahu zou evenwel negatief geweest zijn.

Het ministerie van Gezondheid zegt dat in Israël officieel 7.030 personen besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Daarvan zijn er al 357 genezen. In totaal zouden er 36 overlijdens zijn.