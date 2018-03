Israël geeft toe dat het in 2007 een vermoedelijke Syrische reactor aanviel Redactie

21 maart 2018

06u25

Bron: afp 0 Het Israëlische leger heeft toegegeven dat het meer dan tien jaar geleden een vermoedelijke geheime kernreactor heeft aangevallen en vernietigd in buurland Syrië. Het ging om een blitzoperatie via de lucht.

Er bestond weinig twijfel over dat Israël achter het bombardement zat in september 2007 in het oosten van Syrië. Maar nu heeft het land voor het eerst ook openlijk de verantwoordelijkheid opgenomen voor de aanval. Het publiceerde documenten die tot nu toe geheim waren.