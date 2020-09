Israël geeft lichamen van gedode Palestijnen niet meer aan familie terug Redactie

02 september 2020

22u21

Bron: AFP 0 Israël heeft beslist de lichamen van Palestijnen die bij botsingen met Israëlische troepen werden gedood, niet meer aan de familie terug te geven. De maatregel dient om druk uit te oefenen op de Palestijnse autoriteiten, maar wordt "onmenselijk" genoemd door verdedigers van mensenrechten.

Na een vergadering van het veiligheidskabinet reageerde minister van Defensie Benny Gantz (van de centrumpartij Blauw en Wit) verheugd op het groene licht dat hij gekregen had voor zijn plan om "de lichamen van terroristen" niet aan hun familie "terug te geven".

Tot nu toe mocht Israël enkel lichamen bij zich houden van Hamas-strijders die gedood werden in botsingen waarbij Israëlisch slachtoffers vielen. Hamas is de gewapende islamistische beweging die aan de macht is in de Gazastrook.

De nieuwe richtlijn breidt de maatregel uit naar lichamen van alle Palestijnen, ongeacht hun lidmaatschap, die gedood werden bij botsingen met Israël, zelfs als daarbij geen Israëlische slachtoffers vielen, aldus de autoriteiten.

De nieuwe maatregel kadert in "ons engagement om onze 'boys' terug naar huis te brengen", zei Gantz. Hij verwees naar twee Israëlische gijzelaars en twee Israëlische lichamen die Hamas achterhoudt als ruilmiddel voor Palestijnse gevangenen of lichamen.