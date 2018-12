Israël geeft groen licht voor bouw van 2.200 nieuwe woningen op Westelijke Jordaanoever LH

26 december 2018

21u47

Bron: Belga 1 Een commissie van het Israëlische ministerie van Defensie heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van ongeveer 2.200 woningen in de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat heeft de organisatie Peace Now, die strijdt tegen de kolonisatie van de Palestijnse gebieden, woensdag bekendgemaakt.

Volgens Peace Now zijn de plannen voor de bouw van 2.191 huizen gisteren en vandaag goedgekeurd. De meerderheid van die woningen zal zich bevinden in de geïsoleerde nederzettingen "die Israël zal moeten evacueren in het kader van de tweestatenoplossing", staat in een mededeling van de organisatie. Iets meer dan de helft van de woningen is goedgekeurd voor validatie, wat de laatste grote hindernis is voordat het mogelijk is om bouwvergunningen te leveren, en het andere deel is goedgekeurd voor de eerste fase van het planningsproces.

Vervroegde verkiezingen

De nederzettingen zijn een heikel punt nu de Israëlische parlementsleden een wetsontwerp hebben goedgekeurd dat het parlement ontbindt om op 9 april 2019 vervroegde verkiezingen te houden. "Netanyahu is bereid om de belangen van Israël op te offeren en een electoraal cadeau te geven aan de bezetters om extreemrechtse stemmers voor zich te winnen", aldus Peace Now.



De Israëlische premier Netanyahu, wiens coalitie beschouwd wordt als de meest rechtse ooit in de Israëlische geschiedenis, heeft vandaag in Jeruzalem een ontmoeting gehad met de leiders van joodse nederzettingen in de bezette Westelijke Jordaanoever en heeft hen om hun steun gevraagd. "Links zal proberen om onze macht omver te werpen met de hulp van de media en anderen", verklaarde hij. "Ze mogen daar niet in slagen, want anders is de beweging die jullie vertegenwoordigen duidelijk in gevaar.”

Obstakel in vredesproces

De internationale gemeenschap beschouwt de nederzettingen als illegaal en als het grootste obstakel om tot vrede te komen. Op de Westelijke Jordaanoever, die sinds 1967 bezet is door Israël, leven ongeveer 430.000 Israëlische kolonisten en ruim 2,5 miljoen Palestijnen in conflict naast elkaar.