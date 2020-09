Israel gaat opnieuw in lockdown Redactie

13 september 2020

21u22

Bron: Belga 2 Als gevolg van het stijgend aantal coronabesmettingen wordt in Israël vanaf vrijdag opnieuw een lockdownregime van kracht. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu aangekondigd. De lockdown valt samen met een drieweekse joodse vakantieperiode.

Na uren van verhitte debatten heeft de regering van Netanyahu vandaag het voorstel goedgekeurd. De lockdownmaatregelen worden van kracht vanaf vrijdag, net voor het joodse Nieuwjaar op 19 september, en duren tot 9 oktober.

“Dit is het moment om op te treden", zei Netanyahu. "Ik vraag de Israëlische burgers om dit te aanvaarden". Midden maart ging Israël een eerste keer in lockdown. Het land wordt de eerste ontwikkelde economie ter wereld die opnieuw zo'n drastische maatregelen neemt om de tweede golf te stoppen.

Tweede golf

Israël kampt net als andere landen met een tweede golf van infecties. Het aantal besmettingen per dag overschreed deze week de kaap van 4.000. Dat is de eerste keer sinds het coronavirus in februari het land bereikte.

Voorstanders in de regering vreesden dat familiefeesten voor het joodse Nieuwjaar, de gebedsdiensten op Jom Kipoer op 27 september en de vele bijeenkomsten tijdens het Loofhuttenfeest het virus nog meer zou doen verspreiden.



Yaakov Litzman, een minister van een ultra-orthodoxe coalitiepartner, nam eerder op de dag ontslag uit onvrede over het feit dat de gelovigen niet zonder beperkingen zouden kunnen bidden in de synagoges op Jom Kipoer.

Volgens het nieuwe regime mogen in vrije lucht tot twintig mensen bijeenkomen. Binnenskamers zijn bijeenkomsten met maximaal tien mensen toegestaan.