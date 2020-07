Israël en Verenigde Emiraten willen samen nieuwe coronatest ontwikkelen die al na enkele minuten resultaat geeft LH

03 juli 2020

18u35

Bron: Belga 2 Twee Israëlische defensiebedrijven, Israel Aerospace Industries en Rafael Advanced Defense Systems, hebben een samenwerkingsakkoord getekend met Group 42, een technologiebedrijf uit Abu Dhabi. Ze willen de krachten bundelen in de strijd tegen het coronavirus. Hun belangrijkste doel wordt een test ontwikkelen die al binnen enkele minuten een resultaat geeft.

Eind juni kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu al een "wetenschappelijke samenwerking met de Emiraten om de pandemie te bestrijden" aan. Details gaf hij daarbij niet. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten onderhouden geen diplomatische betrekkingen. De jongste jaren is hun verstandhouding wel gegroeid, mede dankzij hun positie tegenover de gemeenschappelijke vijand Iran.



"Covid-19 maakt geen onderscheid in continenten, volkeren en religies", klinkt het in een communiqué van de Israëlische bedrijven. "Wij leveren de technologie, zij de medische kennis.”

Virus in opmars in Israël

Het coronavirus is in Israël opnieuw in opmars. Vrijdag kwamen er 564 besmettingen bij en overleden er twee mensen. Het land met negen miljoen inwoners telt nu 27.611 besmettingen en 326 doden. In de Verenigde Arabische Emiraten, die net geen 10 miljoen inwoners hebben, werden er 49.469 besmettingen vastgesteld en eiste de ziekte 317 levens.