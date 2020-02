Israël en Soedan willen relaties normaliseren KVE

03 februari 2020

22u02

Bron: Belga 0 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens zijn bezoek aan het Oost-Afrikaanse Oeganda twee uur lang met het nieuwe Soedanese staatshoofd, generaal Abdel Fatah al-Burhan, gesproken. De twee hebben afgesproken dat ze de betrekkingen tussen hun landen willen normaliseren.

Israël heeft in de Arabische wereld vooralsnog slechts twee landen, de buurlanden Egypte en Jordanië, met wie het normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Kort na de val, in april vorig jaar, van de Soedanese dictator Omar al-Bashir, kwam generaal Burhan aan de macht als een tussenpaus.

De generaal zou door banden met Israël aan te knopen ertoe willen bijdragen dat "zijn land moderniseert, uit zijn isolement raakt en op de wereldkaart komt". Israël is onder meer geïnteresseerd in het recht om over het land te mogen vliegen, en wil ook af van circa 7.000 Soedanezen die in Israël hun heil hebben gezocht.

De ontmoeting valt ook samen met de vraag van de Palestijnse president Mahmoed Abbas aan leiders van Arabische landen om het Midden-Oostenplan van de Amerikaanse president Donald Trump af te keuren. Vele van die staatshoofden doen er voorlopig nog het zwijgen toe. Een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict is voor vele moslimlanden een voorwaarde voor normale banden met Israël.

Een normalisering van de banden zou nog opvallender zijn omdat Khartoem Israël er lang van beschuldigd heeft de Zuid-Soedanese rebellen en de opstandelingen in Darfoer gesteund te hebben. In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk, maar het conflict in Darfoer duurt nog altijd voort.