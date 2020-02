Israël doodt twee strijders van Islamitische Jihad bij luchtaanvallen op Syrië IB

Bron: Belga 1 Het Israëlische leger heeft deze nacht een reeks luchtaanvallen in de buurt van Damascus in Syrië opgeëist. Bij de aanvallen zijn t wee strijders van de Islamitische Jihad omgekomen. Dat meldt de organisatie in de Gazastrook.

De gewapende vleugel van de Islamitische Jihad meldt in een mededeling dat de twee mannen, die zijn geïdentificeerd als leden van de groep, werden gedood bij een Israëlische aanval die gisterenavond laat plaatsvond. Eerder op de dag was het tot botsingen gekomen in de Gazastrook, waarop de Islamitische Jihad raketten afvuurde op Israël.

Gisteren lieten de Syrische autoriteiten weten dat de luchtverdediging werd geactiveerd om "vijandelijke raketten" nabij Damascus tegen te houden. Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana konden alle raketten gestopt worden voordat ze hun doel bereikten.