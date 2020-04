Israël bouwt productielijn voor raketten om om beademingsapparatuur te produceren JG

01 april 2020

17u35

Israël bouwt een productielijn voor raketten om om beademingsapparatuur te produceren. Op die manier wil het de tekorten aan medische apparatuur aanpakken voor de behandeling van COVID-19-patiënten.

Het ministerie van Defensie meldde in een persbericht dat de productielijn voor beademingstoestellen ingehuldigd is in de geheime productieafdeling voor raketten bij Israel Aerospace Industries (IAI). "Israël moet zelfstandig capaciteit ontwikkelen voor alles wat te maken heeft met de aanpak van de COVID-19-pandemie. We kunnen niet afhankelijk blijven van andere landen", zei defensieminister Naftali Bennett.

De maatregel is een gezamenlijk initiatief van het ministerie, IAI en het Israëlische bedrijf voor medische technologie Inovytec. De eerste dertig geproduceerde toestellen zijn al geleverd bij het ministerie van Gezondheid. Hoeveel toestellen er dagelijks gebouwd zullen worden is niet meegedeeld.

Wereldwijd is er een tekort aan beademingsapparatuur. De omgebouwde productielijnen deden vroeger dienst voor de productie van de Arrow 2- en 3 afweerraketten, voor geavanceerde satellietsystemen, en voor andere hoogtechnologische uitrusting.