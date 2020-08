Israël bombardeert opnieuw stellingen van Hamas in Gazastrook HR

14 augustus 2020

06u11

Bron: Belga 0 Buitenland Na een reeks aanvallen met brandbare ballonnen vanuit de Gazastrook deze week heeft het Israëlische leger opnieuw stellingen van de islamitische beweging Hamas beschoten. Daarbij werden onder meer een luchtverdedigingspost, ondergrondse infrastructuur en observatieposten, getroffen.

Dat maakte het Israëlische leger op Twitter bekend. “Hamas zal de gevolgen dragen van zijn terroristische aanslagen tegen Israëlische burgers”, luidde het.



Sinds Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam, hebben Israël en de beweging drie oorlogen gevoerd. Ook besloot Israël een muur rond Gaza op te werpen. Ondanks een wapenstilstand die vorig jaar werd gesloten, vinden er geregeld aanvallen met raketten, mortiergranaten of brandballonnen door Hamas en vergeldingsaanvallen van het Israëlische leger plaats.

Lees ook:

Palestijnen kritisch voor vredesakkoord tussen Israël en Verenigde Arabische Emiraten: “Verraad van Palestijnse zaak”