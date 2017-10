Israël bombardeert Hamas-stelling in Gaza na raketaanval TT

11u46

Bron: Belga 0 AFP Archiefbeeld. Israël heeft afgelopen nacht een stelling van de islamitische Palestijnse beweging Hamas gebombardeerd, als vergelding voor een raketaanval. Dat heeft het Israëlische leger gemeld.

Het projectiel dat vanuit de Gazastrook werd afgevuurd, werd neergehaald op Palestijns grondgebied vooraleer het Israël kon bereiken. "Aangezien de raket de Israëlische burgers bedreigde en Israëls soevereiniteit heeft geschonden, heeft een tank een observatiepost van Hamas in het zuiden van de Gazastrook gebombardeerd en vernietigd", stelt het leger in een verklaring.



Voorlopig zijn er geen indicaties van dodelijke slachtoffers.



Sinds het einde van de oorlog in 2014 geldt tussen Israël en Hamas een fragiele wapenstilstand, de derde sinds Hamas in 2007 de macht greep in Gaza.



De wapenstilstand komt zo nu en dan onder druk te staan door raketaanvallen uit Gaza. Die zijn voornamelijk het werk van kleinere salafistische groeperingen die het gezag van Hamas contesteren. Israël houdt echter Hamas verantwoordelijk voor de aanvallen, en bombardeert dan uit vergelding stellingen van Hamas' gewapende vleugel.