Israël biedt Syrisch grensdorp bescherming tegen jihadisten LB

16u10

Bron: ANP 0 Google Het grensdorp Hader. De Israëlische strijdkrachten zijn bereid een grensdorp in Syrië te beschermen tegen jihadisten. Het leger deed die opvallende toezegging volgens Israëlische media nadat grote commotie was ontstaan over het lot van de inwoners van het dorp Hader, waar vooral druzen wonen.

Door een bomaanslag kwamen vanochtend negen mensen om het leven bij het dorp. Israëlische militairen moesten vervolgens ingrijpen toen zo'n tien druzen de grens met Syrië wilden oversteken. Zij wilden de inwoners van Hader te hulp komen. Tientallen andere druzen verzamelden zich buiten het grenshek.

Israël stuurde later meer militairen en agenten naar de Golanhoogten, om te voorkomen dat Israëlische druzen alsnog de grens oversteken. Ook beloofden de autoriteiten het dorp te beschermen. Het leger stelde in een verklaring "klaar te zijn om inwoners bij te staan om schade aan of de verovering van het dorp te voorkomen''.