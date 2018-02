Israël bewapent minstens zeven Syrische rebellengroepen TT

20 februari 2018

21u11

Bron: Belga 0 Israël vergroot, wegens de recente spanningen aan de Syrisch-Israëlische grens, zijn militaire steun voor soennitische Syrische rebellen. Zeker zeven rebellengroepen in Syrië kunnen momenteel rekenen op wapens en munitie uit de Joodse staat. Dat schreef gisteren de Israëlische krant Haaretz.

Met name "rebellen" die opereren in de buurt van de door Israël bezette Golanhoogte kunnen op Israëlische steun rekenen. Onder die groepen zijn er enkele die nauwe banden hebben met al-Qaida.

Het steekt Tel Aviv dat het bewind in Damascus aan de winnende hand is (of tot voor kort leek te zijn) in het Syrië-conflict: niet alleen is Damascus geen vriend van Israël, maar de regering van Bashar al-Assad dankt zijn successen behalve aan de Russen ook aan de sjiitische Libanese beweging Hezbollah (volgens Tel Aviv "terroristen") en aan Iran, het land dat door de Joodse staat al jaren wordt bestempeld als een "existentiële dreiging". Door de recente ontwikkelingen staat Iran "op 20 kilometer van de grens met Israël", aldus Haaretz.

In het verleden hebben Israëlische functionarissen zich al laten ontvallen dat zij in Syrië liever een IS-staat zien dan een Alawitisch regime.

Onlangs voerde de Israëlische luchtmacht zware bombardementen uit in Syrië, naar Israëlisch zeggen gericht tegen stellingen van Hezbollah en Iran. Analisten sluiten niet uit dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, geconfronteerd met een opeenhoping van beschuldigingen over fraude en corruptie, een 'wag the dog'-manoeuvre uitvoert.