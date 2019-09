Israël “bespioneerde het Witte Huis" en Trump deed niets

12 september 2019

Bron: Politico 1 Tijdens de Trump-regering werden er tal van spionageapparaten teruggevonden in en rondom het Witte Huis. “Afkomstig van Israël”, vertellen verschillende functionarissen nu anoniem aan de de Amerikaanse nieuwssite Politico . Maar met die informatie werd volgens hen helemaal niks gedaan.

De afgelopen twee jaar bleek duidelijk uit onderzoek dat er spionageapparatuur rondom het Witte Huis en op andere belangrijke locaties in Washington, werd geïnstalleerd. De eigenaar van die apparaten, en tevens verantwoordelijk voor de installatie ervan, zou niemand minder dan Israël zijn. Dat vertelden drie voormalige Amerikaanse veiligheids- en inlichtingenfunctionarissen aan de nieuwssite.



Wellicht werden ze geïnstalleerd om de Amerikaanse president Donald Trump in de gaten te kunnen houden: wat hij deed, wanneer hij het deed en met wie hij het deed. Onduidelijk is nog of de Israëli’s in hun opzet slaagden.

Bondgenoten

Maar misschien nog merkwaardiger is het feit dat er nooit iets gedaan werd met de informatie over het spionagemateriaal. De regering-Trump – de “meest pro-Israëlische” Amerikaanse regering in de geschiedenis volgens een van de inlichtingenfunctionarissen – zou de bondgenoot helemaal niet berispt hebben. Nochtans was het volgens de voormalige inlichtingenfunctionaris “klaar en duidelijk dat de Israëli’s er verantwoordelijk voor waren”.

Elad Strohmayer, woordvoerder van de Israëlische ambassade in de VS, ontkent alle beschuldigen. “Onzin”, volgens hem. “Israël voert geen spionagepraktijken uit in het Witte Huis.

Het Witte Huis gaf zelf nog geen commentaar, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de FBI en de Amerikaanse geheime dienst evenmin.