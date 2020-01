Israël bereidt zich voor op mogelijke wraakacties jv

03 januari 2020

11u13

Bron: BELGA/DPA/AFP 0 Israël bereidt zich voor op mogelijke wraakacties na de Amerikaanse aanval op de luchthaven van Bagdad, waarbij de Iraanse topgeneraal Soleimani werd gedood. Premier Benjamin Netanyahu onderbreekt zijn buitenlandse missie in Griekenland en keert naar Israël terug. Defensieminister Naftali Bennett heeft de top van het leger en de veiligheidsdiensten bij hem geroepen.

Israël, de aarstvijand van Iran en bondgenoot van de VS, heeft nog niet gereageerd op de Amerikaanse aanval. De voorbije maanden beschuldigde Israël de Quds-brigades van de Iraanse generaal Soleimani ervan om aanvallen met drones voor te bereiden vanuit Syrië. Samen met Hezbollah zouden de Quds in Libanon precisieraketten bouwen die ernstige schade zouden kunnen berokkenen in Israël.

De Israëlische regering is alvast beducht voor wraakacties. Een skistation op de Golanhoogvlakte, een gebied dat Israël op Syrië veroverde, is vrijdag uit voorzorg gesloten.

Hamas, de radicale Palestijnse beweging die aan de macht is in de Gazastrook, heeft de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal al veroordeeld en spreekt van "een Amerikaanse misdaad die de spanningen in de regio doet toenemen".