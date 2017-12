Israël bereidt zich voor op mogelijke geweldgolf Redactie

08u29

Bron: belga 0 EPA Uit ongerustheid over een nieuwe escalatie van geweld heeft Israël de veiligheidsdiensten in een verhoogde staat van paraatheid gebracht. De radicaalislamitische organisatie Hamas heeft immers opgeroepen tot het begin van een nieuwe opstand van de Palestijnen (Intifada) tegen Israël. Na de wereldwijd bekritiseerde beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, kwam het al tot gewelddadige onlusten en militaire acties in Palestijnse gebieden.

Israël ontplooide honderden bijkomende agenten en grenswachten in Jeruzalem, vanwege het vrijdaggebed. De agenten zijn in en rond de stad ingezet, aldus politiewoordvoerder Micky Rosenfeld. Eerder voerden de Israëlische strijdkrachten al hun aanwezigheid op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Met het oog op de gevreesde escalatie van geweld in de regio, komt de VN-Veiligheidsraad in de loop van de dag nog samen. NAVO-partners Frankrijk en Groot-Brittannië hebben als vetolanden om de vergadering gevraagd, net als verschillende andere leden van de V-raad.

De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de Amerikaanse president Donald Trump is hetzelfde als "een oorlogsverklaring aan de Palestijnen", zei Hamasleider Ismail Haniya in Gaza.

Duizenden doden

Bij de eerste Intifada, tussen 1987 en 1993, kwamen zowat 2.200 Palestijnen en 200 Israëli's om het leven. Bij de Intifada van 2000 tot 2005 stierven dan weer 3.500 Palestijnen. Langs Israëlische kant vielen dan weer meer dan 1.000 doden door aanslagen van Palestijnen.

Israël maakt aanspraak op heel Jeruzalem als eeuwige en ondeelbare hoofdstad, een claim die internationaal niet wordt erkend. Israël had in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog het Arabische oostelijke deel van de stad veroverd en later geannexeerd. De Palestijnen zien in Oost-Jeruzalem de toekomstige hoofdstad van een onafhankelijke Palestijnse staat.