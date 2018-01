Israëlische piloten weigeren asielzoekers terug te vliegen naar Afrika: "Ik neem niet deel aan deze barbaarse praktijken" Redactie

23 januari 2018

20u20

Bron: The Independent 11 Drie Israëlische piloten hebben zich op sociale media uitgesproken tegen de gedwongen deportaties van asielzoekers naar Afrika. De piloten zeggen vluchten te zullen weigeren als daar uitgewezen asielzoekers op zitten. "Er is geen sprake van dat ik deze mensen zal vervoeren naar een land waar hun kans op overleving nul is."

De Israëlische regering beval duizenden Afrikaanse vluchtelingen en migranten drie weken geleden het land te verlaten. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een celstraf. In het land bevinden zich duizenden Afrikanen, velen uit Eritrea en Sudan, die de grens met Egypte zijn overgestoken voor daar in 2013 een hek werd opgetrokken.

De meeste asielzoekers zijn op de vlucht voor conflicten en vervolging. Maar Israëlisch premier Benjamin Netanyahu noemt hen "indringers", en stelt dat de meesten onder hen economische migranten zijn die het joodse karakter van het land bedreigen.

"Indringers"

Uit cijfers van de Israëlische vzw Hotline for Refugees and Migrants blijkt dat in het land gemiddeld amper 0,15 procent van de asielzoekers erkend wordt als vluchteling. Alle anderen zouden dus teruggestuurd worden naar Afrika. Volgens het nieuwe voorstel van Netanyahu krijgen de "indringers" 2.850 euro aangeboden, samen met een vliegtuigticket naar hun thuisland of "een derde land", zoals Rwanda of Oeganda.

In Israël wordt verbijsterd gereageerd op het voorstel. Posts op sociale media van piloten die weigeren mee te werken aan de repatriëring van migranten werden al honderden keren gedeeld.



Yoel Piterbarg, gewezen helikopterpiloot bij de Israëlische luchtmacht en nu actief in de burgerluchtvaart, was de eerste die reageerde. "Israël wordt bewoond door vele Joden die, in een ver en niet zo ver verleden, vluchtelingen waren in landen over de hele wereld", schreef hij op Facebook. "Velen maakten de Holocaust mee, velen werden onder dwang uit hun land gezet, en vele anderen migreerden vanuit de wens om hun leven te verbeteren in een land waar ze geaccepteerd worden."

'Van alle volkeren moeten wij, de Joden, attent, empathisch en moreel zijn' Yoel Piterbarg, piloot

"Van alle volkeren moeten wij, de Joden, attent, empathisch en moreel zijn, en de leiders van de publieke opinie in de wereld omtrent de migratie van vluchtelingen, de geleden hebben in hun land van oorsprong."

"Barbaarse praktijken"

"Er is geen sprake van dat ik zal deelnemen aan het vervoer van vluchtelingen/asielzoekers naar een bestemming waar hun kansen op overleving zo goed als nul zijn", schreef piloot Shaul Betzer op Facebook. Later voegde hij er op Twitter aan toe: "Er is niet veel moed nodig voor een dergelijke missie, maar ik zou niet in staat zijn om te doen wat er op die missie van mij verwacht wordt. Als piloot en als mens."



Enkele uren later schreef piloot Iddo Elad: "Ik zal geen partner zijn in deze barbaarse praktijken."



Een petitie die de Israel Airline Pilots Association oproept om te weigeren deel te nemen aan de deportatie van migranten en vluchtelingen heeft al meer dan achtduizend handtekeningen opgeleverd.

'Ik zou niet in staat zijn om te doen wat er op die missie van mij verwacht wordt. Als piloot en als mens' Shaul Betzer, piloot

Folteringen

Israëlische media hebben bericht dat sommige asielzoekers blootgesteld zijn aan folteringen of mensenhandel, nadat ze door de regering naar Rwanda en Oeganda gestuurd waren.

De verklaringen van de drie piloten zijn louter symbolisch. El Al, de luchtvaartmaatschappij waarvoor ze werken, voert momenteel geen vluchten uit naar de betrokken landen.

"El Al heeft absoluut niets te maken met deze vluchten", verzekert een woordvoerder aan The Independent. "Onze piloten zullen deze immigranten niet vervoeren."