Israëlische F16 neergeschoten nabij Syrische grens: piloot zwaargewond avh

10 februari 2018

07u58

Bron: Belga 3 De Israëlische F-16 die vandaag nabij de grens met Syrië crashte, werd neergeschoten door de Syrische luchtafweer. Dat blijkt uit een eerste analyse door het leger, meldt een legerwoordvoerder aan persbureau DPA. Het onderzoek gaat intussen verder.

Eerder had het Israëlische leger meegedeeld dat het gevechtsvliegtuig "waarschijnlijk niet" door de Syrische luchtafweer werd neergehaald. De twee piloten van de F-16 konden hun schietstoel gebruiken, maar een van hen raakte wel zwaargewond. Het Syrische staatspersbureau Sana had ook al gemeld dat de Syrische luchtafweer "meer dan één" Israëlisch vliegtuig had geraakt.

Aanleiding voor de aanval was een drone die vanuit Syrië Israël was binnengevlogen. Volgens Israël ging het om een Iraanse drone. De bondgenoten van Syrië, Hezbollah, Iran en Rusland, hebben elke schending van het Israëlisch luchtruim met een drone ontkend. Dat maakten ze bekend in een gezamenlijk persbericht.

"Wat het Israëlische leger zegt over een drone die hen viseerde en die het luchtruim van het bezette Palestina binnenkwam, is een misleidende leugen", klinkt het. De drone was op weg voor een "routinemissie" om informatie te verzamelen over overblijfselen van IS in de Syrische woestijn. Nog in het persbericht werd een "hard antwoord" beloofd op nieuwe Israëlische aanvallen.

Israël wil geen escalatie, maar Syrië en Iran "spelen met vuur"

Israël is naar eigen zeggen niet op zoek naar een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, maar waarschuwt Iran en Syrië wel dat ze "met vuur spelen". De Israëlische luchtmacht voerde vanochtend zware luchtaanvallen uit op twaalf Iraanse en Syrische doelen in Syrië. Die luchtaanvallen kwamen er nadat een Israëlische F-16 crashte.

Bij de luchtaanvallen van werden drie soldaten van pro-regeringstroepen gedood, aldus bronnen dicht bij de regering in Damascus. Onder meer de luchtmachtbasis T4 in de provincie Homs, een belangrijke basis voor regeringsleger en hun bondgenoten, werd onder vuur genomen. Het Israëlische leger had het in zijn communicatie over twaalf doelwitten, waaronder drie luchtafweerbatterijen en vier Iraanse doelen die "horen tot het Iraanse militair materiaal in Syrië".

Israël zoekt zelf niet de escalatie, maar geeft wel aan dat het zich klaar houdt om te reageren op alle gebeurtenissen. Reden voor de aanval van de Israëlische F-16 was, volgens Tel Aviv, een Iraanse drone die vanuit Syrië de grens met Israël overstak. Het is wel de eerste keer, sinds de start van de Syrische burgeroorlog in 2011, dat Tel Aviv openlijk toegeeft dat het "Iraanse doelwitten" aanvalt.