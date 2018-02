Israëlische F16 neergestort nabij Syrische grens: piloot zwaargewond avh

10 februari 2018

07u58

Bron: Belga 2 Een Israëlische F-16 is nabij de grens met Syrië neergestort. De beide piloten konden zich redden met hun schietstoel en zijn in Israëlisch gebied geland, zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Een van hen zou volgens een mediabericht wel zwaargewond zijn.

Volgens Tel Aviv is het vliegtuig "waarschijnlijk niet" neergeschoten door de Syrische luchtafweer, maar Damascus beweert het tegendeel. Staatspersbureau Sana meldt dat de luchtafweer meer dan één Israëlisch vliegtuig raakte, bij "een nieuwe aanval" van Israël tegen een legerbasis in het centrum van Syrië.

Kort daarvoor waren Israëlische vliegtuigen "Iraanse doelwitten" in Syrië aan het bombarderen. Dat was volgens Israël een reactie op een "Iraanse drone" die vanuit Syrië de grens met Israël had overgestoken en die neergeschoten werd door een gevechtshelikopter.

"Het lijkt niet waarschijnlijk dat het vliegtuig werd neergeschoten", aldus Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger. "Maar het wordt onderzocht. Iran zit achter deze zware schending van de Israëlische soevereiniteit." Het Israëlische leger bevestigt dat het na de crash van de F-16 opnieuw luchtaanvallen uitvoert. Bij de Israëlische aanvallen zou een Syrische soldaat omgekomen zijn, aldus bronnen nabij de regering in Damascus. De F-16 crashte ten oosten van de stad Haifa, in het noorden van Israël.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog, in 2011, nam het aantal incidenten op de grens tussen de twee landen weer toe, vooral in de vorm van raketten die werden afgevuurd op de Israëlische zijde van de Golanhoogte. Israël zegt zich afzijdig te willen houden in het conflict, maar geeft tegelijk wel toe dat het al tientallen luchtaanvallen heeft uitgevoerd op doelwitten in Syrië.