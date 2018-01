Israëlisch parlement maakt mogelijke opdeling van Jeruzalem moeilijker: "Dit is oorlogsverklaring aan het Palestijnse volk" SVM

15u19

Bron: Belga 6 REUTERS Het Israëlische parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat het moeilijker maakt om delen van Jeruzalem af te staan na een vredesovereenkomst met de Palestijnen. De Palestijnen veroordelen het voorstel omdat het iedere kans ondermijnt om de vredesbesprekingen te hervatten.

Door de wet is het aantal leden van de 120-koppige Knesset dat moet instemmen om delen van Jeruzalem aan "een buitenlandse partij" af te staan verhoogd van 61 naar 80. Het amendement, dat al lang op stapel stond, werd met 64 stemmen voor tegen 52 stemmen tegen aangenomen. Nabil Abu Rdainah, de woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, bestempelde de wetswijziging als "een oorlogsverklaring aan het Palestijnse volk".

"We hebben de eenheid van Jeruzalem gegarandeerd. De Olijfberg, de oude stad en de stad van David blijven voor eeuwig van ons", twitterde Naftali Bennett dan weer. Hij is naast minister van Onderwijs ook partijleider van het nationalistische en religieus-zionistische Joodse Huis.

"Eeuwig en ondeelbaar"

Als thuisbasis van belangrijke islamitische, joodse en christelijke heilige plaatsen is Jeruzalem een van de gevoeligste kwesties in het decennia durende Israëlisch-Palestijnse conflict. Israël annexeerde in 1967 het Arabische oosten van de stad en houdt dat sindsdien bezet. Israël zegt dat de hele stad zijn "eeuwige en ondeelbare" hoofdstad is, maar de internationale gemeenschap erkent dat niet.

De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van hun staat op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Vorige maand kreeg de Amerikaanse president Donald Trump internationaal een storm aan kritiek over zich heen vanwege de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. In de nasleep van die beslissing kwam het tot bloedige onrust en Israëlische luchtaanvallen. Daarbij kwamen 13 Palestijnen om het leven.