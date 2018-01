Israëlisch leger schiet Palestijnse tiener dood op Westelijke Jordaanoever EB

30 januari 2018

19u30

Bron: DPA, AFP 0 Een 16-jarige Palestijnse jongen is vandaag op de Westelijke Jordaanoever doodgeschoten door Israëlische soldaten. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

De Palestijnse tiener werd bij rellen in het dorp Moughir in het aangezicht geraakt, zegt het Palestijnse ministerie. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Antwoord op rellen

Een woordvoerster van het Israëlische leger bevestigt dat in het dorp in de buurt van Ramallah rellen hebben plaatsgevonden. De Palestijnen bestookten de Israëlische militairen met stenen en brandende autobanden, waarop de soldaten met "overeenkomstige maatregelen" reageerden, zo klinkt het. De woordvoerster kon niet bevestigen of de soldaten met scherp schoten.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump begin december aankondigde dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël zal erkennen, hebben rellen al aan negentien Palestijnen het leven gekost.