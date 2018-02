Israël richt gemengde gebedszone M/V aan Klaagmuur in kv

05 februari 2018

Na een jarenlange aanslepende ruzie is Israël nu toch begonnen met de inrichting van een gezamenlijke gebedszone voor mannen en vrouwen aan de Klaagmuur in Jeruzalem.

In juni 2017 had de premier verordend de nieuwe zone in te richten," zei een afgevaardigde van het bureau van premier Benjamin Netanyahu vandaag. "Wat er nu gebeurt, is de omzetting van die verordening". De Klaagmuur is wereldwijd de heiligste site van de joden.

Ondanks het verzet van ultra-orthodoxe kringen eiste de organisatie "Vrouwen van de Muur" naast liberale stromingen binnen het jodendom een gemeenschappelijke gebedszone voor mannen en vrouwen met gelijke rechten voor beide geslachten. Momenteel zijn er twee grote gebedszones, een voor mannen en een voor vrouwen. Het is evenwel verboden eigen torarollen mee te brengen.

In januari 2016 had de regering beslist dat een gezamenlijke gebedszone voor vrouwen en mannen moest ingericht worden. Daar moet iedereen dezelfde gebedsrechten hebben. Bovendien zou er een gemeenschappelijke ingang met de andere gebedzones komen. Maar onder druk van de ultra-orthodoxe coalitiepartners werd het akkoord bevroren.

Het huidige plan van de regering voorziet een 3.000 vierkante meter grote vlakte, schrijft de Times of Israel. De gelovigen kunnen in de gemengde zone bidden aan een 9,5 meter lang deel van de Klaagmuur.

Een vertegenwoordiger van de conservatieve stroming loofde de inrichting van de gemengde zone in de Times of Israel voorzichtig. Hij uitte er echter kritiek op dat niet werd vastgehouden aan andere punten van het oorspronkelijk akkoord, zoals de bevriezing van de gemeenschappelijke ingang.

De Klaagmuur bevindt zich in het oostelijke deel van het historisch centrum van Jeruzalem aan de voet van de Tempelberg (Har ha-Bayit/Haram al-Sharif), die zowel voor joden als moslims heilig is.