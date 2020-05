Exclusief voor abonnees Isle of Wight twijfelt over corona-app: privacy of volksgezondheid? Patrick van IJzendoorn

10 mei 2020

12u32

Bron: De Volkskrant 0 Terwijl België de corona-app voorlopig laat voor wat die is, zetten de Britten al een tussenstap. Op het Isle of Wight wordt er een getest. Wat vinden de eilandbewoners er zelf van?

Diane Copeland heeft zo haar twijfels over de corona-app. “Het is voor ieders bestwil”, erkent de op verlof gestuurde barvrouw. “Maar kun je hem stopzetten? Wat gebeurt er met de gegevens?” Haar man Robert, met wie ze op een pleintje in Cowes zit, is niet van plan de app te downloaden. “De regering gebruikt ons als proefkonijnen. Ik vertrouw het niet.”

