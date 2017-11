Islamoloog Tariq Ramadan ook beticht van misbruik in Genève mvdb

Bron: ANP 1 AFP Tariq Ramadan Vier oud-leerlingen van de bekende islamoloog Tariq Ramadan beschuldigen hem van seksueel misbruik toen hij les gaf op Zwitserse scholen in Genève. Hij zou met de meisjes seksuele contacten hebben gehad terwijl zij nog minderjarig waren, zo meldt de krant Tribune de Genève.

Ramadan is één van Europa's meest invloedrijke moslims. De kleinzoon van de Egyptische oprichter van de islamistische Moslimbroederschap kwam de afgelopen weken in opspraak, hij zou een Franse schrijfster in 2012 in een hotelkamer hebben verkracht en in 2009 zou hij eveneens een vrouw in Lyon hebben misbruikt. Ook een Belgische beschuldigt Ramadan van aanranding. Op de RTBF verklaarde ze anoniem dat de islamoloog (55) heel gewelddadig en agressief kan zijn. De Zwitser ontkent alle aantijgingen en zegt dat er sprake is van een lastercampagne.

