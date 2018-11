Islamoloog Tariq Ramadan komt na negen maanden vrij op borgtocht mvdb

15 november 2018

23u33

Bron: ANP 0 De prominente Zwitserse islamdeskundige Tariq Ramadan komt voorwaardelijk vrij. Hij zit sinds februari vast in Frankrijk op verdenking van verkrachting van twee vrouwen. Ramadan ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik.

Hij gaf vorige maand wel toe dat er seksuele contacten zijn geweest met de vrouwen, maar daar kwam volgens hem geen dwang bij kijken.

De wetenschapper lijdt aan multiple sclerose en was gedetineerd in een Frans gevangenisziekenhuis. Hij had meerdere keren tevergeefs gevraagd om op borgtocht vrij te komen. Een hof van beroep gaf daar donderdag alsnog groen licht voor.

De voorlopige vrijlating van de islamdeskundige is gebonden aan strenge voorwaarden. Hij moet 300.000 euro borg betalen, zijn paspoort inleveren en zich wekelijks melden bij de politie. Ook mag hij het land niet verlaten. ,,Het is een teleurstelling voor mijn cliënt maar de strijd gaat verder’', zegt de advocaat van één van zijn beschuldigers tegen persbureau Reuters.

Ramadan is een internationaal gerenommeerd wetenschapper die in Genève uit Egyptische ouders werd geboren. Hij wordt zowel geroemd als verguisd en geldt als één van Europa’s meest invloedrijke moslims. Hij was in 2007 gastdocent aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit en werd door het Rotterdamse stadsbestuur aangesteld als ‘bruggenbouwer tussen moslims en niet-moslims’. In 2009 werd hij ontslagen vanwege uitspraken over homoseksualiteit, wat hij een “stoornis” noemde.



De kleinzoon van de Egyptische oprichter van de islamistische Moslimbroederschap, verklaarde verkeerd geciteerd te zijn. Critici stellen dat zijn redevoeringen voor een westers publiek sterk afwijken van zijn toespraken voor een publiek bestaande uit moslims.