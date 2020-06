Islamofobe politicus krijgt drie maanden celstraf in Denemarken jv

25 juni 2020

17u26

Bron: DPA 0 De islamofobe politicus en advocaat Rasmus Paludan is door een rechtbank in het Deense Naestved wegens racisme veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden.

Daarvan werd één maand effectief en twee maanden voorwaardelijk uitgesproken. Het voorwaardelijke gedeelte van de straf zal Paludan niet moeten uitzitten, op voorwaarde dat hij gedurende twee jaar geen nieuwe feiten pleegt. De oprichter en voorzitter van de omstreden islamofobe partij Stram Kurs mag ook gedurende drie jaar als advocaat geen strafzaken behandelen en moet zijn rijbewijs voor een periode van twaalf maanden inleveren.

De 38-jarige Paludan werd schuldig bevonden aan veertien overtredingen, waaronder meerdere gevallen van racisme en beledigingen. In april vorig jaar werd hij al eens veroordeeld voor racisme.

Rasmus Paludan is erg omstreden in Denemarken door zijn extreme standpunten over migratie. Zijn partij ijvert voor de deportatie van alle moslims en hijzelf provoceert regelmatig met koranverbrandingen. Een door hem georganiseerde antimigrantenbetoging in Kopenhagen leidde midden april vorig jaar nog tot rellen met de politie en tientallen arrestaties.