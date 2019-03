Waarom duurt het offensief tegen het laatste IS-bolwerk zo lang? Jolien Lelièvre

13 maart 2019

17u52

Bron: AP 0 Islamitische Staat Syrische strijders voeren al weken het laatste offensief tegen IS. De terreurgroep heeft nog een laatste bolwerk in de Syrische stad Baghouz. Het offensief om de stad te heroveren begon vorige maand, maar IS geeft zich niet zo makkelijk gewonnen.

De terreurgroep vecht nog steeds terug met zelfmoordterroristen, landmijnen en raketten om troepen van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten) op een afstand te houden. “Het gevecht tussen Islamitische Staat en de Syrische strijdkrachten was heel intens vandaag. Ze toonden een sterke tegenstand en gebruikten verschillende soorten wapens zoals door raketten aangedreven granaten”, aldus Adnan Afrin, commandant van de SDF.

Onschuldige slachtoffers

Maar de tegenstand van Islamitische Staat is niet het enige probleem. Naast heel wat IS-strijders bevinden zich ook nog heel wat burgers in het bolwerk in Baghouz. De kans op onschuldige slachtoffers is dus veel te groot. “De vooruitgang op vlak van geografisch gebied is niet zo groot. Om een grote opmars in dit kleine gebied te maken, zullen er veel slachtoffers moeten vallen”, zegt Afrin. “We vertragen ons offensief om het aantal slachtoffers te beperken en om de veiligheid van onze troepen te garanderen.”

De afgelopen dagen gaven wel heel wat IS-strijders zichzelf over. Dat tweette Mustafa Bali, een woordvoerder van de SDF, gisteren. “Binnen 24 uur gaven 3.000 terroristen zich over aan de troepen in Baghouz. Onze troepen konden ook drie Yazidi-vrouwen en vier kinderen bevrijden. De strijd gaat door en het beslissende uur is dichterbij dan ooit tevoren.”

خلال ٢٤ ساعة استسلم ٣٠٠٠ إرهابي لقواتنا في الباغوز، و حررت قواتنا ٣ نساء و ٤ أربع أطفال من المكون الإيزيدي

المعركة مستمرة و ساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى@AlArabiya_Brk @SkyNewsArabia_B @AFP @RTarabic @ReutersArabiya @AP @BBCBreaking Mustafa Bali(@ mustefabali) link

Heel wat vrouwen en kinderen konden de afgelopen weken al vluchten uit het bolwerk, maar dat was niet altijd even evident. “Ze hebben mijn man vermoord omdat hij weg wilde. We wilden allemaal al heel lang weg”, getuigde een van de gevluchte vrouwen.

Maar zelfs als Baghouz opnieuw heroverd wordt, vormt de terreurgroep nog steeds een grote bedreiging volgens experten. “Ondanks het feit dat IS bijna al haar terrein in Irak en Syrië is verloren, zal de terreurgroep nog in andere delen van Syrië, Irak en de wereld actief blijven”, aldus Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton.

